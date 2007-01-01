Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области труп мужчины нашли в сгоревшем доме
Новость дня Происшествия

В Калужской области труп мужчины нашли в сгоревшем доме

Дмитрий Ивьев
04.10, 14:26
0 369
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В ночь на субботу, 4 октября, трагедия произошла в деревне Бережки Кировского района.

Там сгорел частный жилой дом.

При тушении пожара спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины.

- Следователем проведён осмотр места происшествия, изъяты предметы для последующих исследований, опрошены очевидцы, назначена медицинская судебная экспертиза, устанавливается причина возгорания, - прокомментировали в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdhRlQrd3pTTzVrQ0xCY1B5RTNSTGc9PSIsInZhbHVlIjoiSG1uSmpZazlUenBtWlNzSTdiQWJkUFU0bXdaZUlVeHBrbWxocnl3U05ndzkrbFExM091K2ZlZUZpcHJXVHlvOExGNU5yekNzakh1eWFybDRNNGxiRHZBNUNrbElwdDNGV3EzbWpBdU83SDhNbmI1RmhMQ3daK2FvSlh0M204Mzd1UjI3clZmbE9UZWJObEM1T1c4Ry9JNUxmM21PRUUyTmhNYmpFNkIzdHhiSEd4Rk5iMmgyeUdnSDlxL2ZZNHM0U0VlZVczTzJvR2ZLcjFUN2NoUm9iQzVRc3JWQVFGeDVWY1NFUmlocy9wbHN0ejBhaEtkVU9MUVJRTVQrczR4dTFqc1NjSDJWNEZraWJ4eitkdXF6RHByN3Vneno3dmhBZmJGa2lzTFpQdElHd0RqQTB4RTJXZkRycnl5bm9oS3VPZzdJaHo0MVd0YzVibTMwU3dkSHYwV21paHdmWVpEZDBIcGpUcTM3WUNuQ3hwcDVUVWNTNVFWcmVtZktqZ0JaMG1RMEJGenY1dGhxaXBPd2pzVzNNV2NMZkdEa0Q5cUU3ci9jRGhxVS84d0l5R2tvQ3FMSGd4MytQTXRvemRuayIsIm1hYyI6IjAzZWQ2MmFmZDVmMTM5YzY0NmQ3MWE1ZjE4Zjk3MDEyZGU0ZTZiMDFhMGE2ZmMwNzZlNTZhN2U2ZmI1MWI3NDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhObnR4SEI5NjZsb2xOK1EvSTNzbkE9PSIsInZhbHVlIjoiQlNxWE9tNjhIc0J4UG9PcUJYUlNXZnZMemsvaGN3K051ZlRZeUdLNmYrRElLWm9wcWlQSTBXL1RBVS9tMjBlQXZNd2MrYkNCMXJtOWh1djJxaktYTGJ0aXhxa3plV2JpSW5Lb1RzbWFXenc5MGFnc2E4YUpHQUpGZFkyTklUVmt6UUJwekFZd3hzbVo5V1JDOFVKS2k1TlpOdXRqQXRSdk0zQnQ1a041QWhaVGNIVGFjMUtvVEY0S2RlVW16S1lkejczcDBLN2kxMkNyTlVmSWhILzZnS2NLcEk3enV5MkdwdXU4Q2RHT2RFcXNQOVV4K2lSVGRoOG0zZW9vMytaWXlLYzRNR2h5OUUrTzdnS1ZubzluYStaekt0NVlaRDdzZmE1ZmJuNURudUlxZFNvaFFqalN2NE90VEkwMVVUbDZMRjN3MjY3RGNDcVNTRFJnYzdqSjBEOGJLOVdPbmZ6R2VhSVBSek96dTBsT2xvbGVabCt3clQ0Vy94T3B3ZmxZc3JFaUZ6Yk9WdGtuc2lPTlZFS2MvSnpZQ2xXLzhPRGMrWmtKWGlPKzdNL3A4N0Zkd01RNklxTG13dWxHL0FtKytXMEVKakQyWndWaERINHVOaUd0d0tDTlJxbVpTRUFZMFViYnlZemZMQmh4T0xYQmRzSTJ0elR1TWVteGdjTk9oblg0MXJjOUxwZTZmdE9XVk9CVWg3aFNrWUxUcnpsMUNWeEFhYk9FSUlpUC9lajBaZVVYdE9Cak9IWlZvbzVVTTRmZXVOdUd1WTNTZ2hubUllV1Q5T1g2dWgxUm93ZGt3UGRianUxbXIzRVZHK0REa3RSODhseGNQRnJDbHJSYyIsIm1hYyI6ImQ1MjViMjc1MzBmOWVjMDVlNWE3MjE3Y2JlN2Y5NTQxNDJlYTNkMDNlNDE3YjM5YWIwMThhMzQ1ZWFlYTdmNzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+