В Калужской области труп мужчины нашли в сгоревшем доме
В ночь на субботу, 4 октября, трагедия произошла в деревне Бережки Кировского района.
Там сгорел частный жилой дом.
При тушении пожара спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины.
- Следователем проведён осмотр места происшествия, изъяты предметы для последующих исследований, опрошены очевидцы, назначена медицинская судебная экспертиза, устанавливается причина возгорания, - прокомментировали в управлении Следственного комитета по Калужской области.
