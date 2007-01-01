Афиша Обнинск
Происшествия В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП
Происшествия

В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП

Дмитрий Ивьев
04.10, 11:12
0 378
Днем в пятницу, 3 октября, авария произошла на трассе А130 в черте города Белоусово Жуковского района.

По предварительной информации полиции, 28-летний водитель «Рено Лагуна» выезжал на трассу и не пропустил «Мерседес». После этого «Рено» отбросило под другой «Мерседес» - фуру.

Травмы получили 17-летний пассажир «Рено», а также 62-летний пассажир первого «Мерседеса». Их доставили в больницу, рассказали в региональном УМВД.

