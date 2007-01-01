В Калужской области водитель «Шкоды» заехал на ограждение

Стали известны подробности про аварию на федеральной трассе А130, которая произошла недалеко от Медыни рано утром в четверг, 2 октября.

По предварительной информации полиции, 64-летний водитель «Шкода Октавия» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

Травмы получил сам автомобилист. Ему оказали помощь медики, рассказали в управлении МВД по Калужской области.