В Калужской области водитель «Шкоды» заехал на ограждение
Происшествия

В Калужской области водитель «Шкоды» заехал на ограждение

Дмитрий Ивьев
03.10, 13:42
Стали известны подробности про аварию на федеральной трассе А130, которая произошла недалеко от Медыни рано утром в четверг, 2 октября.

По предварительной информации полиции, 64-летний водитель «Шкода Октавия» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

Травмы получил сам автомобилист. Ему оказали помощь медики, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

