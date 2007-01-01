В Калужской области ищут 37-летнего мужчину
Николай Валяев из села Меленск Брянской области пропал 25 сентября.
По информации волонтеров, он может находиться в Калужской области.
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщает в пятницу, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Рост пропавшего – 178 сантиметров. Он был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы и черные ботинки.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
