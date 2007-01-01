Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области ищут 37-летнего мужчину
Происшествия

В Калужской области ищут 37-летнего мужчину

Дмитрий Ивьев
03.10, 12:06
0 346
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Николай Валяев из села Меленск Брянской области пропал 25 сентября.

По информации волонтеров, он может находиться в Калужской области.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщает в пятницу, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшего – 178 сантиметров. Он был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы и черные ботинки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Новости по тегу
лиза алерт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRPSW8wcDhmRngyeWdxN3hFZld0d3c9PSIsInZhbHVlIjoiOWZCeXBERWZEU1Raa3VaSU91VTVXb1FyNXllWUt3UW4vaEUwK2gyTWg4REszRTJ4ejhMQnZQNVBUcVh4eVgxYWRvNVNQS2pZUHY0RDFDNXRuVFVZejMwU0JUcEgvKzkrZnBTSTFyWmpKTG1qYWNMRTdmcDl5T1E5NnJ0NXQ4QVord2tLYjBVWC9ySmFqOTFFQ1JEdXFRWFNEV1JRT0t1Q3czZkVCcnR1K054bXNINThZOFIvbFRJWjFyQ1dKRkhpaXhlVHZSMnpxTUxtaXk1YXBsTlVYc0RqZ3BVYXkwYzVrYTRtYmJKUWtuUXNwUGpTS3ZXL3RDQWNNeUtQdmxCbjdvaE1tSStQT2cvVjRLeUpGb2xpVVVGNnVOSnJqOU43YmJPQnZ0NCs5RmdOYjVFWjVXV0lGMnljZUxFMW5IUUpObjN4RStXSWFkRHZyVE9nOVIwYm9HZE1XRjNaeTVwQUlLUCtlNzZqT1IrOGRKOWROcU51UWVTaU4wYjJkeGptS3RidFR4aHFZSi92NzhyN01nMzh5dGtVS2xOa0ZJZHMzSGIrT0owWFNMa1lNTkE5a0tjdGpLcjRUNmQvYVFZcCIsIm1hYyI6IjVmNTJjZTEyMjVjYTJhNGI0N2I0ODE4YTJiZDlmNzRkZGQyNzI3OGVlMjc3NDg5NzNmMzQzZGExNDA3NDgyZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNUN1NCRTBvcmFEUkFLTE9uWXcvYUE9PSIsInZhbHVlIjoiL2UwcDhKcVFvMTN4Y3JkeXhwK2czOHg4Zm1aZmJEVVJSaitFeFcxRWI0ZDJtYzZvaGlyVzc2QWdoOEVkR0piRG41Q2FrazBrb2FiRit6ZzBPVm5LR0s5aGRzc2VnaTl2WStuZHp1U0RLNmpuQzU4TGc5UzNxWWU0S0pEQld3cDNoOGU0WU45Z2ZTeXRCK3hLS1FpQks5eDVkd1Y1S3p3K2NIM3AxYm0rZTN6N0JTcS9QU0dSMGhMZ2dhakVOUW1Wc0JzMWErbkNGWjBxWUFFMDdvWGwreUcwaTdnNndIZjhuRXhEcmNLZ2l3eHltOU9DQklQenE3Mjh2a1hkSVZCNUJoZ2RBK0oyS3J0U3h4bUVPOFNIdEJST0dzV3ZOVlpjOVpBVDc5aGVzRGtVeFJoY0RLQlJIL1BjOWk4NkV4VjlxclRCOW1oTkF2cUV6ZWlwZjEzUzVsNTNXYkNicjYvUjhhT3c3bDRwNlV0T1RIV1ZzSFdBaXNuS3Z2aTN2NVZCMERxbG92QU9XOTNVU2k0NnUrOFYzWmxEYzVPV2loV0ZpSEtjRDE0dDF5STVIcElVSysyYWNHaDl5R0N6eDNjTmY4TDBWLzVUTWhpVjVkM2pJY2c5Tm43NzRndVppanFKRWRMb21ZbEFVWitlQk1yT1AwWk84N2RjWndRMERSRGtkSTZaTXhpVitpaFRvTDFIQitENGNONmROZmFRejFXNzR3NGhkSjJ4TVBKQzkxSUx1VHQyekljZkxFUnpUV2U5Q3RLaVhEL2NXVXkvOU9KL3Ewd2owbVRwdVg1WTYzUmw3aGEwR2Z0L1BoemFxNzF6Yjh2RUtjT0tHK3JIRG44MiIsIm1hYyI6IjJkNGQ4YmI2ZWYzZmRiODI4Zjg5MmE0NDM0OTU4Y2Q4Nzc4YjljMWMyNzkyMmRmN2Q3NWYwNWFhMThhMjE3MzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+