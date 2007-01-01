Бастрыкин затребовал доклад после страшного пожара в Боровске
Как мы уже рассказывали, 27 сентября погибли четыре человека, среди которых трое детей.
Эту ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По предварительным данным, пожар начался в квартире на первом этаже. Там погибли двое маленьких детей. Дым распространился выше по подъезду – из-за этого скончались подросток и мужчина.
Сейчас ведется расследование уголовного дела.
