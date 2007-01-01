Афиша Обнинск
Главная Новости Происшествия Ночная атака дронов на Россию: 7 из 78 БПЛА сбили в Калужской области
Новость дня Происшествия

Ночная атака дронов на Россию: 7 из 78 БПЛА сбили в Калужской области

Беспилотную опасность в регионе объявили около полуночи понедельника, 29 сентября.
29.09, 08:10
0 1680
Как сообщает минобороны, за ночь над территорией России ПВО уничтожили 78 украинский беспилотника. Семь из них перехватили в небе Калужской области.

-  Два БПЛА уничтожены над территорией Сухиничского района, по одному БПЛА уничтожены над территориями Думиничского,  Жуковского, Кировского, Людиновского и Хвастовичского районов, - дал более подробный расклад губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Также беспилотники перехватывали над следующими регионами:

  • 24 – над Брянской областью,
  • 21 – над Белгородской областью,
  • 9 – над Воронежской областью,
  • 9 – над Смоленской областью,
  • 4 – над Московским регионом,
  • 3 – над Орловской областью,
  • 1 – над Курской областью.

