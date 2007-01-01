Ночная атака дронов на Россию: 7 из 78 БПЛА сбили в Калужской области
Беспилотную опасность в регионе объявили около полуночи понедельника, 29 сентября.
Как сообщает минобороны, за ночь над территорией России ПВО уничтожили 78 украинский беспилотника. Семь из них перехватили в небе Калужской области.
- Два БПЛА уничтожены над территорией Сухиничского района, по одному БПЛА уничтожены над территориями Думиничского, Жуковского, Кировского, Людиновского и Хвастовичского районов, - дал более подробный расклад губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
Также беспилотники перехватывали над следующими регионами:
- 24 – над Брянской областью,
- 21 – над Белгородской областью,
- 9 – над Воронежской областью,
- 9 – над Смоленской областью,
- 4 – над Московским регионом,
- 3 – над Орловской областью,
- 1 – над Курской областью.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь