Автомобилист на «Пежо» врезался в столб в Калуге

В воскресенье, 28 сентября, в Калуге произошло дорожно-транспортное происшествие около 9:12 утра на улице Азаровской.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, по предварительным данным, транспортное средство совершило наезд на препятствие. В результате аварии есть люди, получившие травмы. Подробности о их состоянии и количестве на данный момент не сообщаются.

Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 12 человек и 4 единицы техники. От МЧС России работали 4 сотрудника и одна автомашина.