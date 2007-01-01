Афиша Обнинск
Происшествия В массовом ДТП в Козельске пострадали двое детей
Происшествия

В массовом ДТП в Козельске пострадали двое детей

Дарья Джуманова
28.09, 11:23
0 415
Авария случилась в субботу, 27 сентября, у дома №56 на улице Чкалова, сообщили в полиции.

По предварительным данным, водитель «УАЗ-390945», 56-летний мужчина, не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в «Honda CR-V», которой управляла 48-летняя женщина. От удара «Honda» врезалась в стоящий «Hyundai Solaris», за рулем которого был 56-летний мужчина.

В аварии пострадали двое детей — пассажиры «Honda».  Они 2018 и 2021 года рождения.

