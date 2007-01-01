В Малоярославце сбили пешеходов
Вечером в субботу, 27 сентября, около 23:47, на улице Московской произошла авария. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС.
По предварительным данным, автомобиль «Лада Калина» сбил нескольких человек. Есть пострадавшие.
На месте работали спасатели МЧС, сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 12 человек и четыре единицы техники, включая четыре спасателя и одну машину от МЧС.
