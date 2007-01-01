Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Малоярославце сбили пешеходов
Происшествия

В Малоярославце сбили пешеходов

Дарья Джуманова
28.09, 08:47
0 217
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Вечером в субботу, 27 сентября, около 23:47, на улице Московской произошла авария. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС.

По предварительным данным, автомобиль «Лада Калина» сбил нескольких человек. Есть пострадавшие.

На месте работали спасатели МЧС, сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 12 человек и четыре единицы техники, включая четыре спасателя и одну машину от МЧС.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imloc2sxbnBWK0s3aGllZGZIN1M5aVE9PSIsInZhbHVlIjoiTDZmWVkrOUgvZFU2a2ZzVzhyR1pxUGR5Nm5tYkpXd1ZtWHNmc3JtcXNwNjBzNy9udHFZYkRhc21zMzVGeUNDc3BIOEd0bXBNM3hKN1BiUThNeW0rT0w0cEhWRkdRZEFzdzZzekFGWnhXOHR1bVRMQUZxLzFiQWVTL1ZxNkRRMGk4a1J5eCt2a29OUk02d0hFdU44NUJMa3FhQ0V5ZFp0OGdrY2dGRFFPTHUrVlZxdVBnR3dJenR0T0RNOTh0UUlodzVRSWJ5b2FrTjY3RGJKd2RVL3NZcElRQWU1SnVuelZoMWhnL0VaN3BlYnJ5TVZQdzhIbUZpZW90Tmg1TURDdnZoZWFFeUdMYUZxUys5SytjYmZ1Q0JGWFRYVlprRUVIazVBbDFwaFB6R1dFdnFsOWt1TTFEWXZyN0l3N1cyTXl5dWpPRVhoZjZiRjVOK2U1SlRFY0RPblY0OEQ5MkFLeG16WEluQmhNS0ptOTNRS3JNOVQzRkk4OCtlb3h4V0FCRm01N2JKdDgwSEVZRmNtSVpNS0JqcTdSZGpIemJJK2ZvcW8rb1Y2dDE2cFJvNWZBRytITXkvSTVPSWFiL0NLSyIsIm1hYyI6Ijk3MDAzNTZhMmMyZTZhYWY0YjA5NDRmNTFjZmJkYWY2ZGMzMDQyOTBlY2QzYTk2ZjAzMjgzY2U5MzJmZGI2NzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5DTElvL3ArUTJWYU5MMkMxc2RZU1E9PSIsInZhbHVlIjoiQ3p2T0J5Rjh0aHpDaTcxbXJWV1d1dTVvNFFyQ3dvRlA3Uk0rc0hjeTlIQ0ZkZ2VUQVBlamxSODhRVVJ3elB1OTVxN3RDdG9FSmM1TWJ3U1o1RFY1R1JvL3JRRS9kdnp0ZEdKODhHa3hYRGNRSzFIWk1xZ2pwazVyblE3S2JSWE1VbkVSOWVpS25mbGlIK3loNjhQWlVhaFZSdTI2eXNpNkVtQUR2RWNuOTNWLzBNUFBLb1pBVlJtbTZsazBleUQwNkJEVjkvTDNNSlY1YVFxbWtFV0xHS2NybzBkNDhVNjB3dWpZMTA0c0c1eHlUT1RWQlgxMEJVa25GT2k4aVpIQm5lNWlOdTIwU1cvSklweGlDNHZDczNyRTRrdHpMUzZtL3JqT2Jvck1YcVBKUmVoMXo1bXNzRzJYSy9ZR0g3ZTlZQWJyNnVGTjJEMGMwWTAyU2krWVNubEpDVjZyaGJjNTVpcDJqSlF4eHM2UEU0UzlSeFZCUEI5UEt3TlF0NVkzSXF3d2pSTVl0ZE1tVUdtaEhMWTU4SkovaTl6R2Y1UG1sM3VHWmlwOE10MDhpWk5Zc3hUZkJIc0lkS0doQ2tITUVnSHhUUGVsVWlXVjFsN1Q1K3pWcnhEL3A4d21Lc3J6Vlk5RUpuUlB0ZUVqTzBiOUltOUdPejlqc0VSSXpvVEJzME9jcDJSUnNwRzNwUzBZcjI0RW1ROHFNRWh2RmthUVdXTGlBM0JNUGczcm9nU21zTkxJWUs2US9XS3NOV1oxVlJvS3pmSmFLZVVrYTVoNzB0MUNKL0JDSDBiQU5UUUhaV09mWkViZ08xNW1DM2JWUXFyTDBLcVNMRHFtamRWYSIsIm1hYyI6IjQ2YTYxZWIwNWMyMzA5NzU4MDc2ODZkNGI3MTFlMWEyNzI2YTdhMzVmN2YxMWIzNTBhMjczYzdhYWFlNjNhNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+