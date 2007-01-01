Трое детей погибли при пожаре в Калужской области

Трагедия произошла днем в субботу, 27 сентября, в Боровске.

По предварительным данным, сначала загорелась квартира на первом этаже дома на улице Шувалова. Потом огонь распространился выше, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Погибли четыре человека, среди которых дети, уточняет прокуратура Калужской области.

- На пожаре погибли три ребенка и мужчина, - сообщили в ГУ МЧС по Калужской области. - Огонь охватил квартиру на 1 этаже в пятиэтажке, подъезд был сильно задымлен. С верхних этажей огнеборцы спасли с помощью спасустройств 6 жильцов. Пожар на 12 квадратах потушили 19 специалистов с помощью 7 единиц техники. На месте работают психологи МЧС России. Причину возгорания предстоит установить дознавателям ведомства.

В РИЦ Боровского района со ссылкой на главу местной администрации Николая Калиничева сообщили, что погибли годовалый, шестилетний ребёнок и подросток 15 лет. Тело мужчины нашли на лестничной клетке.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнём.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности нескольким людям.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.