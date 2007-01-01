Афиша Обнинск
Главная Новости Происшествия В Калуге ищут мужчину, который пропал еще летом
Происшествия

В Калуге ищут мужчину, который пропал еще летом

Дмитрий Ивьев
26.09, 12:47
0 674
С 17 августа нет данных о местоположении 55-летнего Виктора Орлова.

Мужчина пропал в СНТ «Мотор» на территории областной столицы.

Рост мужчины - 180 сантиметров. У него плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, сообщили в пятницу, 26 сентября в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Всех, у кого есть данные об этом человеке, просят звонить по телефонам 112 или 88007005452.

