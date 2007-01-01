В Калуге пропал 69-летний мужчина
Александр Кузнецов ушел в неизвестном направлении 24 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
У калужанина возможна потеря памяти, уточнили волонтеры.
Рост пропавшего - 175 см. Он худощавый, темно-русые волосы с сединой, голубые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, серые брюки, серые кроссовки и черную кепку.
Любую информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь