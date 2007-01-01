Афиша Обнинск
Происшествия

В Калуге пропал 69-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
25.09, 12:10
Александр Кузнецов ушел в неизвестном направлении 24 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

У калужанина возможна потеря памяти, уточнили волонтеры.

Рост пропавшего - 175 см. Он худощавый, темно-русые волосы с сединой, голубые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, серые брюки, серые кроссовки и черную кепку.

Любую информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

