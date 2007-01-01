В Калужской области легковой автомобиль попал под поезд
Утром в четверг, 25 сентября, авария произошла в Кировском районе, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, около 10:30 водитель автомобиля ВАЗ 2115 выехал на железнодорожный переезд и попал под маневровый тепловоз.
В результате столкновения разбитую машину отбросило в кювет.
Сообщается, что в результате аварии пострадал один человек.
Точные обстоятельства устанавливаются.
