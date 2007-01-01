В Калужской области лось бросился под колеса «Шкоды»
Авария произошла рано утром в четверг, 25 сентября, в деревне Дубровка Козельского района.
Около 6:10 легковой автомобиль «Шкода» сбил лося, выскочившего на дорогу.
Пострадал один человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Животное в результате происшествия на дороге погибло.
Ранее калужских водителей предупреждали о сезоне активности лосей. В этот период года они чаще оказываются на проезжей части.
