В Калужской области лось бросился под колеса «Шкоды»
Происшествия

В Калужской области лось бросился под колеса «Шкоды»

Дмитрий Ивьев
25.09, 09:43
1 1022
Авария произошла рано утром в четверг, 25 сентября, в деревне Дубровка Козельского района.

Около 6:10 легковой автомобиль «Шкода» сбил лося, выскочившего на дорогу.

Пострадал один человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Животное в результате происшествия на дороге погибло.

Ранее калужских водителей предупреждали о сезоне активности лосей. В этот период года они чаще оказываются на проезжей части.

дтп
