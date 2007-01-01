Спустя год нашли мертвым пропавшего в Калужской области мужчину

О судьбе 78-летнего Сергея Маврушина ничего не было известно с середины октября 2024 года.

Той осенью пенсионер пропал в СНТ «Союз» на территории села Недельное Малоярославецкого района.

Сообщалось, что мужчина мог пойти в лес. Он был в камуфлированной куртке и резиновых сапогах.

В среду, 24 сентября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» рассказал, что пенсионера обнаружили мертвым. Что с ним произошло, пока не уточняется.