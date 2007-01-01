Полиция ищет 14-летнего мальчика в Калужской области
Как мы уже рассказывали, Дмитрий Боков пропал в Малоярославце.
Родители обратились в полицию 21 сентября. А ребенок ушел из дома накануне поздно вечером.
Рост мальчика - около 160 сантиметров. Он среднего телосложения, короткие волосы, серые глаза.
Предположительно, подросток был одет в широкие спортивные штаны с красными полосками по бокам, черную кофту, синюю ветровку и голубые кроссовки.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112, 8 (48431) 5-49-02, 2-64-11, 102 или 88007005452.