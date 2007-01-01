Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Полиция ищет 14-летнего мальчика в Калужской области
Происшествия

Полиция ищет 14-летнего мальчика в Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.09, 17:01
0 990
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как мы уже рассказывали, Дмитрий Боков пропал в Малоярославце.

Родители обратились в полицию 21 сентября. А ребенок ушел из дома накануне поздно вечером.

Рост мальчика - около 160 сантиметров. Он среднего телосложения, короткие волосы, серые глаза.

Предположительно, подросток был одет в широкие спортивные штаны с красными полосками по бокам, черную кофту, синюю ветровку и голубые кроссовки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112, 8 (48431) 5-49-02, 2-64-11, 102 или 88007005452.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFsTU1zMytTcjVoZDEwZDlRNCtIbkE9PSIsInZhbHVlIjoiNDYyTlJPV2I5SFJMNFhaTU9HUlQ1b3FjYjRWdXNJZHB4UUZzUS93Y21KWWJOTXVTNTFObSs5YTJ1T0IyTGNHa2F0bEEreHJjQ21SSlJXNW9XbXhEZmtWeFpjaDVTdnFMSnNOUUR6K1BLTUQvdks3NTZFb3U5cFVqOGtkWEdWU1lGdlU2TjYrM2R0UzNBNXMrZlFMcm9TK0I3cHFVTEtwTnhmNDVUTU5TK290Z1IvZnNkK2IrYXBxaG9pUkJZUnNGeVpobG1mOG05U0hTSE42ZnJNcVhwQUVhR005K09SV1FUSFlIemJ1U2Y3cndoVm5tMUhwcEZ1aFloMzJvN0pneFhZTkR4Z3pQd0Rlc2RoWWlycGdhVEdiRUxmR2ZSZ0VyWTlLSHZJODdCQjhkMFMrVlY3MU1tSHVOMk1vMTJIRDJnRXF0U1RyaFc2RTJ5RVoxT1F2M2JjdGMvcTl6WVljdDhKUGhwcERMakt1RWRMMXdIRTd0S2F6WmI4Z085WEFWWHRrdGxmN1lHcm9TMDlJaEtYUVdFK1BTZzZ5a1ZHSVFFVTJnWHBBUFNqRDd2QmtRU2lGZGRSTCtqT0dlbFA3YSIsIm1hYyI6IjcwNjdmYmI1MmUyZjllYzA4OWFhNGI3OWQ1ZDg0MDk3ODgyYTJmODdhNTA3ZWM1OGQ1ZTliZDZjNDRiNzExODciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhJZTdQQmd6ZC95NXhjVkZ1T0dKR2c9PSIsInZhbHVlIjoiNEo4YUxSSmVTODR2SGxEdUFjeHpwcFdIRGRVOSswTWVXeGhldmhSRFRSV0J3aHZ5WXNoSENCelc4ejFibEVGMkxwVEM4b0orTW5mQnpiaUZJY29jc1JmU2dxU2RTUkljVkFKbEhmc2dmSTZ5VVZINHNiazhuYWRPMUk0L1dPVWxMZEcvV3VZazlGRG5rclRHclRkWHlMUEFFUURVYzBtQTBKSHlhL0xUVXZlYldkWDYwUXhkaHUrSzNCWE95RHVhQ3dFZE9wTUFNa3lPSm03U1R4a05IL3FkNGxwMS9oUmRhdVVrNjRTSHNTZy9VZ2dhZWYrUmFqU0VIcmFHNGRuZU5qbVdrMTVBejhQTGRQMFp6V0lQR3l5QXdaQXJyZHAxc0RwZW9kL0VOUlgzQ0V3ZW5nZ3ZZT21VZEM2Smh6OFlIVCttZVhpbkxaT1lkR1FBdjVCUTFXNnU4TUFXUm9xbzdqN3FNUUlsd3ZRdGZRMHcxdGFZcTZmSmk4cHU3am1zYmFMbzdrcHVkZjhZYTZNQmVBblllc2tFRDhoRS9xT08vUmdvNXROa095NzdtTmRVdnZIeVBKeFkxb3hZMHowVXM0bzdHSlY4alJUd1pVdjVLOGwzcDhpWlEyL1RmSjNUTG5acWw3SU1IRTc4VHZsMUFWbXFMbVZzTWxwZFNvQTY4OHA2dkxPeGgwbmxKNVVCR3pGNVRDRFUvYVlkUVd4M29OUnBmMmhKNzMrOHNNN1MwTVAvYWFqcFozcVpMU0s1Qkg3a2JRdTN3QmtxWTlqUUUwSm1HbVBROXlLeHZhNGkxWUtNNGNPTStRMnpwQkhDVFo3UFFPQ1A4YVNnL0VUQiIsIm1hYyI6ImMxMzU0Zjc1NDdmNWY5YTJkODA5OTIwZGYxMzk0NGM5ZTI3ZmNjNDk5ZDIxZThiNzk2ZmE0MGZiMzAzMWQ5OTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+