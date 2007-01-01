Стали известны подробности о сходе поезда с рельсов в Калужской области
В понедельник, 22 сентября, инцидент произошел на станции Шемякино недалеко от Малоярославца.
Официальный комментарий по этому происшествию опубликовал глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.
Чиновник пояснил, что при проведении маневровых работ на подъездном пути к местному предприятию сошли с рельсов три вагона из 18.
Поезда через станцию Шемякино идут без опозданий. На месте происшествия работают сотрудники РЖД.