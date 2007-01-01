Афиша Обнинск
Стали известны подробности о сходе поезда с рельсов в Калужской области
Новость дня Происшествия

Стали известны подробности о сходе поезда с рельсов в Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.09, 14:15
В понедельник, 22 сентября, инцидент произошел на станции Шемякино недалеко от Малоярославца.

Официальный комментарий по этому происшествию опубликовал глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

Чиновник пояснил, что при проведении маневровых работ на подъездном пути к местному предприятию сошли с рельсов три вагона из 18.

Поезда через станцию Шемякино идут без опозданий. На месте происшествия работают сотрудники РЖД.

