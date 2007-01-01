Афиша Обнинск
Главная Новости Происшествия Появилась информация о состоянии девушки, пострадавшей в ДТП с маршруткой
Происшествия

Появилась информация о состоянии девушки, пострадавшей в ДТП с маршруткой

Дмитрий Ивьев
22.09, 12:20
0 1208
Авария произошла на трассе А130 в Малоярославецком районе утром в понедельник, 22 сентября.

Травмы получила 25-летняя девушка.

- Заслушал главного врача Малоярославецкой ЦРБ Павла Мушкатдинова, - рассказал глава администрации района Вячеслав Парфенов. - В аварии пострадала девушка 2000 года рождения. Медики диагностировали у неё ушиб плечевого сустава без переломов. Лечение будет проводиться амбулаторно без госпитализации.

Напомним, по предварительным данным полиции, водитель маршрутки Малоярославец – Обнинск не соблюдал дистанцию, врезался в фургон, а потом в ограждение железнодорожного переезда.

