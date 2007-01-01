Стали известны подробности о ДТП с маршруткой в Калужской области

Как мы уже рассказывали, авария произошла на железнодорожном переезде в селе Коллонтай Малоярославецкого района утром в понедельник, 22 сентября.

По предварительной информации полиции, 65-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» не соблюдал дистанцию и врезался в фургон «Рено». После этого «Форд» выехал на встречку и врезался в ограждение.

Травмы получила 25-летняя пассажирка маршрутки, уточнили в Управлении МВД по Калужской области.

Движение на трассе А130 в Коллонтае остановлено примерно на четыре часа. Работники РЖД будут восстанавливать ограждение на переезде.