Стали известны подробности о ДТП с маршруткой в Калужской области
Новость дня Происшествия

Стали известны подробности о ДТП с маршруткой в Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.09, 09:47
Как мы уже рассказывали, авария произошла на железнодорожном переезде в селе Коллонтай Малоярославецкого района утром в понедельник, 22 сентября.

По предварительной информации полиции, 65-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» не соблюдал дистанцию и врезался в фургон «Рено». После этого «Форд» выехал на встречку и врезался в ограждение.

Травмы получила 25-летняя пассажирка маршрутки, уточнили в Управлении МВД по Калужской области.

Движение на трассе А130 в Коллонтае остановлено примерно на четыре часа. Работники РЖД будут восстанавливать ограждение на переезде.

дтп
