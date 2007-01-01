Афиша Обнинск
В Калужской области федеральную трассу перекрыли из-за ДТП с маршруткой
Происшествия

В Калужской области федеральную трассу перекрыли из-за ДТП с маршруткой

Дмитрий Ивьев
22.09, 09:13
Авария произошла утром в понедельник, 22 сентября, в селе Коллонтай Малоярославецкого района, которое расположено на федеральной дороге А130.

По предварительной информации, водитель маршрутки Малоярославец – Обнинск не справился с управлением и врезался в ограждение на железнодорожном переезде.

Пострадала 16-летняя пассажирка микроавтобуса.

Движение на переезде будет закрыто на несколько часов, сообщил глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

Пробка на трассе растянулась уже на два километра.

