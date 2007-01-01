В Калуге на зебре сбили подростка

Полиция Калужской области сообщила о дорожном происшествии, которое случилось в четверг, 19 сентября, в 19:42.

Инцидент произошел на улице Хрустальной, рядом с домом 46А.

По предварительной информации правоохранительных органов, водитель автомобиля «Рено Дастер» 1946 года рождения совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Подросток 2012 года рождения в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.