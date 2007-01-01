Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге на зебре сбили подростка
Происшествия

В Калуге на зебре сбили подростка

Полиция Калужской области сообщила о дорожном происшествии, которое случилось в четверг, 19 сентября, в 19:42.
Ольга Володина
20.09, 13:42
0 200
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Инцидент произошел на улице Хрустальной, рядом с домом 46А.

По предварительной информации правоохранительных органов, водитель автомобиля «Рено Дастер» 1946 года рождения совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Подросток 2012 года рождения в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

 

Новости по тегу
происшествие. дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRXaE9jai9wSWVUN0ZNQ1E3WGwwc0E9PSIsInZhbHVlIjoiRmNjNXIvQktZbmEyQ1ArMElnWFhHNUNTUnZuT2dZY0FlMkpOVlJYb1BpekFlTEYwSjBFNTNWa0ZSQzJwcTcxWEpYNmdDSjk1Q05oK1lJNzAzaExtNElVRWQ4VlA1YlZUeVpmaUhXWmtsOHJDem95WlJqN1JEWmZVS3pZTDRybjQ0dDF3ODNoeHFFelU2alVmR1UwZjlISzlHZU5wZW04Y3Z5U0FuUXcwNkl2WXJFSmRDdzlreGwwM1VjN1ZzY3hwUmp5Y2tFVU9xQU9kMWUwK1JFQllVZm5Rak9DRzJxTVVQVDV4eVdkYklnSUUyaHRNMkpSRG5HTHo3VDg1ck10eVNuaEhla1U0WnBEL1ZwRmNFMDBxeVpXMmdTZ1NUWUFIYmh0MENTWFJ2ZzliTlo4RzQ1bVhpcW5kRkxDSFZHclA4T2ptcHd6cHJUQmJ1WldjRGh0N2Y4WDRyZmFnbDZ1SnRTRG9iWmE5bGpPcWJnV1lDalpjc3lKNGREcGJxeTFXYmNQQUNCTUtyMnd1amRsUVRmaFVBR2lZQXo5VHFpUEhHSElSNnE1Wkc3bWV2WkJKdTFWTHFaNmthNnBWUEZpQyIsIm1hYyI6IjJlODVjY2M3NDI3ZjFhODk3NzcwYjQxMmY5MzIxZjg4MDY3NjY0OGRlMjY5MGQxOTIxNmEwYjQ2OGZjMTk1YjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjcySU5DL2FsMTFxaURlK2tiV3VGTlE9PSIsInZhbHVlIjoicWlWMlhPTkFrWHgvRDEzV09ubVM2T25MelY5QVRkZ1dhanVwblc4UkxkOEh1QVIwdHd4Vm51NzhIa1FoelFxMjFHZ1VoRXVUOFBaZ0pkOTF4cVFwMEtTeEw1ZFF4U3RYTWpJTFpDTEM1WUZZSEQ2UHJhUi96bktabTNFVjd2YUU4Q2xRaGJ1MTR4T0VKS1hoUTdHelh3ZVE4Y0N1VjF2cWVrQnoyZmQxaUw2MkZCY3NHVmZXZzRNMW5STnpjSVB2dGczSEJXa2ZFZ1Q1eFgxT0sxVHV1ejhwMnBxdytjYnQ0RWdkN1J3a0RNdXpQbjgwZ1hBRmNxbFcwazBJcWIxZU5GcGNZWGh3UHpqei9NSDIvN0hLS0VNQTJTOUhBdEhtaStpbXdwTXpTTmRvaE5HNHpCTWo3dkpySGMzV2lFRC9DNmpqeitqMHRlcjhJUDhUbU5pQWpIZ0sweGR1RmwvSjJUZXpjVnp2RlBBUDdMSFpsY3NQSzBUaE9UMVcxRHJtQ3NYdnJLUVRRQjhlc2FIWEwvUnFHWXlHTTl1THk2YlhEOVF3dEpWdXJ3Y0hlaHdNQ2k2OEp6SjZPU25SUXQrZDdEVGxPNW5xcCt4RWZRdmFpSFk2VFNDLzUwSEcvczJyM0ZBV3NJaURUNk1TZS8ycGJjb0RFa2FoRHZHYVF3UmlvNktHckpGaUdRTjR6OHlUN0RyK2hNeElsdThLdU9FVnVuM0cvRnkrYkk5Qi9xb1VOeHlCZ2NkMzVHYkExQ2xSTCtiUmlrampCUUh6OGVjZ0M4K3lFTDY2UHd2b1FkWW5DYVVCL2x6bnhUNTY4b1c2NG9Wc1ZFQ2dkSWowdGlYNSIsIm1hYyI6IjhjZDgxOTVhMmJkMmQ3NzQ3NmZiMmI2YmRlMTc5ZTM0MTZjMzNhZmNjNDMwNzBlZGJmNjdmNjNmNjJjNzgzYmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+