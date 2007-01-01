Силы ПВО сбили два беспилотника над Калужской областью
Расчеты противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата в небе над Калужской областью в ночь на 20 сентября.
Военные отразили атаку дронов, не допустив их пролета к целям.
Губернатор региона Владислав Шапша уточнил, что инцидент произошел в Жуковском районе. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы для проведения обследования местности.
По предварительным данным, обошлось без жертв и повреждений объектов инфраструктуры.
Для обеспечения безопасности с 23:32 19 сентября до 07:25 20 сентября «Росавиация» приостановила авиасообщение через аэропорт «Калуга».