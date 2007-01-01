В Калужской области 86-летний мужчина пропал в лесу

В воскресенье, 14 сентября, в Людиново заблудился Василий Муравьев.

Он ушел в лес с ведром собирать грибы и не вернулся, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Волонтеры вели поиски в ночь на вторник, 16 сентября, но пока хороших новостей нет.

Рост мужчины – 165 сантиметров. Он был одет в серо-синюю куртку, зеленую рубашку, зеленые брюки с красными лампасами, черные резиновые сапоги и черную шапку.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.