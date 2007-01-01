В Калужской области пять человек погибли в ДТП с бензовозом
В полиции уточнили данные о страшной аварии на дороге Калуга – Тула, которая произошла днем в воскресенье, 14 сентября.
Около 13:20 там столкнулись «Рено Дастер», «Тэнк» и бензовоз «Ситрак».
Погибли водители «Рено» и «Тэнка», а также три пассажира «Рено».
В больницу с травмами доставлены водитель грузовика и пассажирка «Тэнка».
Управление МВД по Калужской области возбудило уголовное дело. Сейчас ведется расследование.
Кто именно нарушил правила дорожного движения, пока не уточняется.
Движение по трассе на несколько часов было затруднено.