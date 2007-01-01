Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

В Калужской области пять человек погибли в ДТП с бензовозом

Дмитрий Ивьев
15.09, 09:33
В полиции уточнили данные о страшной аварии на дороге Калуга – Тула, которая произошла днем в воскресенье, 14 сентября.

Около 13:20 там столкнулись «Рено Дастер», «Тэнк» и бензовоз «Ситрак».

Погибли водители «Рено» и «Тэнка», а также три пассажира «Рено».

В больницу с травмами доставлены водитель грузовика и пассажирка «Тэнка».

Управление МВД по Калужской области возбудило уголовное дело. Сейчас ведется расследование.

Кто именно нарушил правила дорожного движения, пока не уточняется.

Движение по трассе на несколько часов было затруднено.

