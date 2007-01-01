Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Вражеский беспилотник ликвидирован ночью над территорией Калужской области
Новость дня Происшествия

Вражеский беспилотник ликвидирован ночью над территорией Калужской области

В ночь на субботу, 13 сентября силы ПВО уничтожили БПЛА в Барятинском районе.
Владимир Андреев
13.09, 08:15
0 550
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На месте работает оперативная группа. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Всего по данным минобороны России в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Вражеские дроны ликвидированы в Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Курской, Смоленской областях и над территорией Республики Крым.

Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
33%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFOUWwzd0trYmJwWlhMQ3NDdUZubGc9PSIsInZhbHVlIjoiNHBiUWllcjdHMFl0ajNPZGJUMnRERWJRVm9MTUYwR3ozZ2Z6Z1lIVXFtM2VXNERTQUlLTitObWFxdlN5aFUxRzJ5ZHB1M2VwUFo0bm5BemFKQ2p0czd1QmZUaUswVGR2bXpzOXpzU0V0UEp3a3JvekZuZHMvcnJuTXhwQUlWQTNRNHJBTjEyU3p0L096Y0NkaWVhelM4N3FiL25LYmVTa1VGNHZiWXBPUW40azBMd3VmRW9UN0RJSXNiS1NzQndTRVdhMSt6N2Y5eE5nMEt6M3EzOE83L3dwWDV0SGlUelJZZ3Z5WUdPclJZL01GWGxXL2diWFZUTng1Y1FSUDZhU05XbERoMDZZbTE1ZVdhMlZxWlJBZVdVOEw2K25oaHpwSkVkd3JxcU5MRTJaUHVzTnBLa0ViRkN3S2dKaVFkbWlhUk82NVBVeEdLOHFYSCs3eGFuMGlIUGNXWWgrQjlmeHlOcTNWZWVaMVVJVkdMMi84WUxSc1pXZ1F4amRFUjFBeXdFRFJKRytTR0xkVy9zbEVLKzR6SmVNNko3aW9oeHpldnRQVW95TDRCdFhLTkdUNTFESnZwa2J6K3lJM3lZZSIsIm1hYyI6ImUzMTA5MzNjZDZlMzM4MjM2OWZhYjBkYzU5ZTZiMDU2YzAxNGI2ODZiMGUwOWVhNmI0N2QxYTAwMDAwZDFiYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9kQ2tYaXdORU5IKzIySTZXOW5Ca0E9PSIsInZhbHVlIjoidjV3TEhUMk5hZE5YbWtaU2ltZ0JJcC9KeEVKUkE3Y2ZKbEFjY2JNdmIxVmxLRW0yOEFiVitMd3g3a3hoQWx5elYxNGI5WVZaaUN5aHMycUROMEVjSnBzVFJxczc5cEtMRWM2UFdnWThYRWhkSEcyclYvVnlPZnFwdW83UmdxVXlQMFBpRjJHR3JwTFJvbk1HRFkranJiVmk0ck41aGVEUVlCSWhHeXZkWjQ4UDRXUzloVHBYS0V4UjhzazFDZkJjY2o3WjNiNThvSzUrMHk0U3Z2aWhRVkV6SUJrRkFJcFBROW9nenhBcm5xV1AyVlFYMytsMGlGeld4L2RPN0ViS0F6U3NSWjMxVGdEbWtyUVdxaGU1UEtwWTZEemNwSVU2QmJTeHNZWkdTQ0gzUGJTNXdXNU5NQVpxVFFhR085N0FRNXEvRE5NRXZWZ0paT1Y3alFBU2REaW1uYWpwVXJzSEtLNUVxSVJFaEZqbWpsdmY1SkpnT01MNlBCVjN6TE1EeER1TU0wYnVPdWlUSzJGSGs0RzNIcFY4MlN4QVRrSU9IaUM1UGNyY0E3eWVEbXBjdys1dEZDS3Blc2oxRnk1TElNUHM3UE1qMmUzZnlMN0tjN3ltN0xIcElKZDlTK0NBM2FaeXhpZjhSRmltVzB0V1BjNHZTbHI5OG1BRTJxelVlL1ZMTU4yYTcwZVJsUmcwR2N0aGMraU5GS1BrTnIyV2VSMjQxYkpQbklJWlc4Z01yR0dxSFQvYTRSYVlQbUxlWEd6VjdkalMzMXJPVkZVemFKeWdJR05pTC8ydFBEeUpRZXhhWUEzempEWmVDZkpFdkxUWG93YXBXWlNXeWZzQSIsIm1hYyI6IjY4NzIxYWQ3OTRmNDU0ODJhODZmNDgxNGQ3ZWYzYTliNjQwYjg4MTczNDc5NTU5ZGFjOTczYmFkY2IxMmUzMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+