Вражеский беспилотник ликвидирован ночью над территорией Калужской области
В ночь на субботу, 13 сентября силы ПВО уничтожили БПЛА в Барятинском районе.
На месте работает оперативная группа. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Всего по данным минобороны России в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Вражеские дроны ликвидированы в Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Курской, Смоленской областях и над территорией Республики Крым.