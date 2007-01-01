Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Калужской области
В полиции сообщили подробности о происшествии на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе утром в пятницу, 12 сентября.
По предварительной информации, 25-летний водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель».
После этого «Газель» отбросило на встречку еще в одну «Ладу Гранта».
Погиб пассажир одной из легковушек. В прокуратуре региона уточнили, что это 42-летний житель Брянской области.
Травмы получили водители обеих легковушек, а также двое детей 8 и 13 лет. Их доставили в больницу.