Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Калужской области
Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.09, 13:02
В полиции сообщили подробности о происшествии на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе утром в пятницу, 12 сентября.

По предварительной информации, 25-летний водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель».

После этого «Газель» отбросило на встречку еще в одну «Ладу Гранта».

Погиб пассажир одной из легковушек. В прокуратуре региона уточнили, что это 42-летний житель Брянской области.

Травмы получили водители обеих легковушек, а также двое детей 8 и 13 лет. Их доставили в больницу.

