В Калуге обломки БПЛА повредили автомобили

В ночь на 12 сентября системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников над Калужской областью.

Расчёты перехватили и сбили восемнадцать воздушных целей, не допустив их прорыва к критически важным объектам.

Губернатор Владислав Шапша уточнил, что дроны были уничтожены над несколькими районами: Кировским, Спас-Деменским, Тарусским, Боровским, Жуковским, а также в районе Обнинска.

Согласно первым отчетам, жертв среди населения и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

На окраине Калуги, в 00:12, обломки сбитого беспилотника повредили три припаркованных автомобиля рядом с водоёмом. Находившиеся поблизости граждане не пострадали. Местная администрация гарантировала оказание всей необходимой поддержки владельцам пострадавшего транспорта.

Для обеспечения безопасности аэропорт «Калуга» был вынужден на шесть часов приостановить выполнение всех рейсов.

В это же время масштабная атака велась и по другим регионам. По данным Минобороны, всего за ночь по всей стране было сбито 221 украинских дрона:

· 85 БПЛА – над территорией Брянской области,

· 42 БПЛА – над территорией Смоленской области,

· 28 БПЛА – над территорией Ленинградской области,

· 14 БПЛА – над территорией Новгородской области,

· 9 БПЛА – над территорией Орловской области,

· 9 БПЛА – над территорией Московского региона,

· 7 БПЛА – над территорией Белгородской области,

· 3 БПЛА – над территорией Ростовской области,

· 3 БПЛА – над территорией Тверской области,

· 1 БПЛА – над территорией Псковской области,

· 1 БПЛА – над территорией Тульской области,

· 1 БПЛА – над территорией Курской области.