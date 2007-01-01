Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

В Калуге обломки БПЛА повредили автомобили

В ночь на 12 сентября системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников над Калужской областью.
Ольга Володина
12.09, 08:22
0 2596
Расчёты перехватили и сбили восемнадцать воздушных целей, не допустив их прорыва к критически важным объектам.

Губернатор Владислав Шапша уточнил, что дроны были уничтожены над несколькими районами: Кировским, Спас-Деменским, Тарусским, Боровским, Жуковским, а также в районе Обнинска.

Согласно первым отчетам, жертв среди населения и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

На окраине Калуги, в 00:12, обломки сбитого беспилотника повредили три припаркованных автомобиля рядом с водоёмом. Находившиеся поблизости граждане не пострадали. Местная администрация гарантировала оказание всей необходимой поддержки владельцам пострадавшего транспорта.

Для обеспечения безопасности аэропорт «Калуга» был вынужден на шесть часов приостановить выполнение всех рейсов.

В это же время масштабная атака велась и по другим регионам. По данным Минобороны, всего за ночь по всей стране было сбито 221 украинских дрона:

·        85 БПЛА – над территорией Брянской области,

·        42 БПЛА – над территорией Смоленской области,

·        28 БПЛА – над территорией Ленинградской области,

·        14 БПЛА – над территорией Новгородской области,

·        9 БПЛА – над территорией Орловской области,

·        9 БПЛА – над территорией Московского региона,

·        7 БПЛА – над территорией Белгородской области,

·        3 БПЛА – над территорией Ростовской области,

·        3 БПЛА – над территорией Тверской области,

·        1 БПЛА – над территорией Псковской области,

·        1 БПЛА – над территорией Тульской области,

·        1 БПЛА – над территорией Курской области.

