В Калужской области три человека пострадали в ДТП на трассе

Утром в четверг, 11 сентября, жуткая авария произошла на дороге А108 недалеко от деревни Верхние Колодези Жуковского района.

По предварительной информации, 55-летний водитель грузовика «Ситрак» врезался в легковой «Ситроен», который в этот момент поворачивал налево. После этого «Ситроен» отбросило во встречный «Шевроле».

Травмы получили три человека. При этом 52-летнего пассажира «Ситроена» эвакуировали с места ДТП на вертолете санавиации.

Точные обстоятельства сейчас устанавливаются.