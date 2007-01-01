Афиша Обнинск
В Калужской области три человека пострадали в ДТП на трассе
Происшествия

В Калужской области три человека пострадали в ДТП на трассе

Дмитрий Ивьев
11.09, 15:27
Утром в четверг, 11 сентября, жуткая авария произошла на дороге А108 недалеко от деревни Верхние Колодези Жуковского района.

По предварительной информации, 55-летний водитель грузовика «Ситрак» врезался в легковой «Ситроен», который в этот момент поворачивал налево. После этого «Ситроен» отбросило во встречный «Шевроле».

Травмы получили три человека. При этом 52-летнего пассажира «Ситроена» эвакуировали с места ДТП на вертолете санавиации.

Точные обстоятельства сейчас устанавливаются.

