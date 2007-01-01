Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

Стали известны подробности о крупном пожаре на калужском заводе

Дмитрий Ивьев
11.09, 11:10
0 1653
Днем в среду, 10 сентября, огонь вспыхнул на производстве упаковочных материалов, расположенном на улице Лермонтова в городе Балабаново Боровского района.

На складе горели паллеты, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

На место происшествия выехали 10 пожарных расчетов.

Огонь удалось потушить менее чем за час.

- В результате происшествия закопчена продукция на площади 450 кв. м., - пояснили спасатели.

При этом упаковку на площади в 3500 кв. м. удалось спасти.

