Стали известны подробности о крупном пожаре на калужском заводе
Днем в среду, 10 сентября, огонь вспыхнул на производстве упаковочных материалов, расположенном на улице Лермонтова в городе Балабаново Боровского района.
На складе горели паллеты, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
На место происшествия выехали 10 пожарных расчетов.
Огонь удалось потушить менее чем за час.
- В результате происшествия закопчена продукция на площади 450 кв. м., - пояснили спасатели.
При этом упаковку на площади в 3500 кв. м. удалось спасти.