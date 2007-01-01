Афиша Обнинск
Происшествия

В Калуге опубликовали видео аварии с мотоциклистом

Дмитрий Ивьев
10.09, 10:18
ДТП произошло около 7 утра во вторник, 9 сентября, на улице Московской.

По предварительной информации, 43-летний водитель «Лады Гранта» в районе перекрестка с переулком Дальним поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста на «Ирбисе», сообщили в УМВД.

Травмы получил 22-летний байкер. Его госпитализировали в областную больницу.

На водителя «Лады» составили протокол за нарушение ПДД, при котором пострадал человек.

Также нарушения нашли в действиях мотоциклиста. У него не было водительского удостоверения и полиса ОСАГО, мотоцикл не был зарегистрирован, использовались подложные госномера.

