В Калуге обломки беспилотника попали в административное здание
Силы ПВО сбили пять БПЛА в ночь на среду, 10 сентября.
Летательные аппараты уничтожены в Малоярославецком, Мещовском, Козельском и Бабынинском районах, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
На окраине Калуги обломки сбитого беспилотника незначительно повредили фасад административного здания. По словам губернатора, никто из людей не пострадал.
На местах происшествий работают оперативные службы. Все подробности устанавливаются.
Напомним, ночью МЧС объявляло беспилотную опасность.
Аэропорт «Калуга» временно закрывали.