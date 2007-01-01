В Калужской области мужчина с астмой заблудился в лесу и сломал ногу

Инцидент произошел у деревни Логачево Медынского района, сообщили 9 сентября в калужской Росгвардии.

29-летний мужчина пошел в лес искать убежавшую собаку и сам не смог выйти. В лесу он оступился и сломал ногу. Ситуацию осложняла астма, которой страдает этот человек.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии.

К моменту обнаружения пропавшего он уже был без сознания, кожа стала синей.

- Росгвардейцы оказали пострадавшему первую доврачебную помощь и вернули его в сознание, после чего дали ингалятор и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, - заявили в ведомстве. - Действия правоохранителей сохранили жизнь человека.