Главная Новости Происшествия В Калужской области мужчина с астмой заблудился в лесу и сломал ногу
Новость дня Происшествия

В Калужской области мужчина с астмой заблудился в лесу и сломал ногу

Дмитрий Ивьев
09.09, 18:52
Инцидент произошел у деревни Логачево Медынского района, сообщили 9 сентября в калужской Росгвардии.

29-летний мужчина пошел в лес искать убежавшую собаку и сам не смог выйти. В лесу он оступился и сломал ногу. Ситуацию осложняла астма, которой страдает этот человек.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии.

К моменту обнаружения пропавшего он уже был без сознания, кожа стала синей.

- Росгвардейцы оказали пострадавшему первую доврачебную помощь и вернули его в сознание, после чего дали ингалятор и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, - заявили в ведомстве. - Действия правоохранителей сохранили жизнь человека.

