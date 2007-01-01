В Калужской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме
Трагедия произошла в ночь на вторник, 9 сентября.
В деревне Белилово Сухиничского района сгорел частный жилой дом.
На месте происшествия обнаружено тело 62-летнего мужчины, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.
- Следователи СК проводят осмотр места происшествия, изымают необходимые предметы, назначают экспертизы, опрашивают очевидцев, - говорится в официальном комментарии.