В Калужской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме
Новость дня Происшествия

В Калужской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Дмитрий Ивьев
09.09, 18:42
Трагедия произошла в ночь на вторник, 9 сентября.

В деревне Белилово Сухиничского района сгорел частный жилой дом.

На месте происшествия обнаружено тело 62-летнего мужчины, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем.

- Следователи СК проводят осмотр места происшествия, изымают необходимые предметы, назначают экспертизы, опрашивают очевидцев, - говорится в официальном комментарии.

