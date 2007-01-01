В Калужской области вертолет посадили на дорогу для эвакуации детей

Утром во вторник, 9 сентября, у деревни Тишнево Боровского района произошло ДТП.

- Травмы средней тяжести получили малыши 1 года и 5 лет, - рассказала министр здравоохранения Калужской области Анн Чернова. - Было принято решение направить за ними вертолет.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

В этом году это 80-й вылет медиков.

- Сотрудники скорой помощи всегда спешат на помощь к нуждающимся. А водителей призываю быть аккуратнее на дорогах и следить за скоростным режимом, - заявила Чернова. - Пострадать могут самые незащищенные участники дорожного движения.

UPD. Стали известны подробности о ДТП.