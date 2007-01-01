Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области подросток погиб на крыше электрички
Новость дня Происшествия

В Калужской области подросток погиб на крыше электрички

Дмитрий Ивьев
08.09, 14:34
0 1349
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Несчастный случай произошел утром в понедельник, 8 сентября.

На станции Шемякино в Малоярославецком районе на крыше электропоезда 6147/6148 «Калуга-Кресты» обнаружено тело подростка.

По предварительным данным, он погиб от электротравмы.

На вид подростку около 16 лет. Его личность устанавливается.

Проблема зацеперов остается актуальной по всей России. Подростки забираются на поезда, где зачастую получают удары током, которые приводят к мгновенной смерти.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
10 оценили
50%
30%
0%
10%
0%
10%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhHZU9wS1lXeGx1VU9RWWtFZVhhK1E9PSIsInZhbHVlIjoiN1dlbDJkN3piRjNqMXdVSWZQQnNjOWMyYjdnWTlJTUFJY1U2UGFJczFUSWlLM2NiaEpaMmlpcnJWY2pSTzlLK1VNN1pwa1hZNXFoYmdMdVR2MUNOc0dUZVZCZkErQ05jSFR3dVVORWZjS1o1Q0w0ZjBEalI4dmJwUGxkMTArZk11NUhyWkJRR0lPSCtyc0RHbzcvdE51NXFvaTUwK0p6bmgvZG10TW1GSmp5dllSY0hwUXpMdkh4NkJoeGNWaVJtRjYwTzBHRnQ1cFl6TXE2cjExKzdOUXdiMlFacVJtUTljbTljc0ZXRXRDLy9raWtjU29Dd2dpNFp2aTBaWVFvVlpKVU9iL0dvMTVpcE9WRzU2cUdzdWQwMFRNcFVoYTZ1WWtlSTlBdjRDM0s3S1dSUjVFelFRaVVmdHpHVUNiSWpldnpVaFYvMWk4Y1loc01YMURhK2MzckVWM0V0TWdncG9LSUgxTUtZdWlDYlNxUEpNTE5vVE85VDJUS1pyOTAwaUI2K2FFdmhoR3dvM2pWbDZ0L1N4RE0raXluN3doekZZTG9USmsxMlV0UjVUeVF1cU4rWmhSckZ2ZWJBSmg4WSIsIm1hYyI6Ijk4MzkzM2U5ZTIyY2M0NGE1ZTUxYzIzM2YwYzYxNzA2MjU0N2FkM2NmY2I1MTEzNjlkNDAxNGFmNjNiYzJjZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkwycHNrZ2JFQjJFcHVDRlB4TDNUdGc9PSIsInZhbHVlIjoiVHdtaWhiQjNLR3ZQbW5YNENlOUJoT0syOTExRlVRZWFIaWNpS1doZ0V1TXFMaDRrT3VmSVhHVDNSdmUwaUVyalk2TjA3MmRMS0U1SUxCS1JPUkNDTXBKdzdSNmhFM1JxRk1TUEgxZklKMFpmdDA1VDUwK0xhM1Jqd2c3dGV5TVMyVXBOdDZqQit0TkJsUXVXeE9JK3BXa0VCODc5VzBrQjhXbXFuVUM0SkYySEYzSGpVVnNPMm1yV2dUUlVZYzFoSXRDQU05eGlYQmk1SnBqQXhuZHRkV1dZV1Q3TmRJWHRUdmpSakR5bzh1OFdhVlBteDA4ZG56bnVUd3pqWmJZaVFxSWJmaTVHSWM4SU1sR040YkhQbzNqand3cXI5Y1JZTVBZeENnVmFWMXc5T2hlYlhvUVRRdUpXOFp4cCtjaVhVTVJtZnVsdzNjdERSVFZQYWFQc1VIUWpMQVRrRk5wWlA4RDYvNjZWSkVFdElWUnpXUXNpUTdHV2RXd09UUEloMVZ4anJSUFpBUXRyZDhkVStzV1FMSk9UV2VWdXpYampSYkUxdjlrdFBTS3BXQkljS1ZZNHdCNGxDTFZneEt0alFmaWxsWkE0Z0RzSUNiWWhSd0FMcGVtRWROeFl1czVwa0NzL1JQQjRiRmZQdHJXeE1Za1ViWVkvWWEydDdoV0NxYVd5cXpMMVoyTEkxTVVZanU3RlhoRnFJM0Vtc3A2dS93Y0V1YWhMQ1VLSTlneU9DOXNHSWVoMFB6K0lrdHZyZ1lXbDhYNFpub2NGWHpHcXFBd0xydWpGZmFNSm0xYTlkVURRYm1mV05YSk1JckpzbktMTms0UmtzK05vOTBPTyIsIm1hYyI6ImFhOTQxN2YxYThhZDY4NzI4NDI1YTQ2NmVkNmExMmQ0MzM5YjZlMTc4MTlmMzBlMWVmZDY3YjI1MzcwZmJlMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+