В Калужской области подросток погиб на крыше электрички
Несчастный случай произошел утром в понедельник, 8 сентября.
На станции Шемякино в Малоярославецком районе на крыше электропоезда 6147/6148 «Калуга-Кресты» обнаружено тело подростка.
По предварительным данным, он погиб от электротравмы.
На вид подростку около 16 лет. Его личность устанавливается.
Проблема зацеперов остается актуальной по всей России. Подростки забираются на поезда, где зачастую получают удары током, которые приводят к мгновенной смерти.