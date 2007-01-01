В Калужской области женщина сбила ребенка и скрылась

В полиции сообщили подробности о происшествии в деревне Жилетово Дзержинского района вечером в воскресенье, 7 сентября.

Около 18:45 в районе дома №6а на улице Садовой 59-летняя женщина за рулем «Жигулей» двигалась задним ходом и сбила семилетнего мальчика. После этого автомобилистка уехала.

Ребенку понадобилась помощь врачей.

- О происшествии очевидцы сообщили в полицию, - рассказали в управлении МВД по Калужской области. - Информация о ДТП была незамедлительно передана госавтоинспекторам. Автомобиль и водитель были установлены в кратчайшие сроки. Проведенное освидетельствование на состояние опьянения показало, что водитель трезв.