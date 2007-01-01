Афиша Обнинск
В Калужской области человека облили бензином и подожгли
Происшествия

В Калужской области человека облили бензином и подожгли

Дмитрий Ивьев
07.09, 12:09
0 1384
Конфликт между двумя мужчинами произошел вечером в субботу, 6 сентября, в одном из домов в Людиново.

Двое мужчин вместе выпивали и поссорились.

- В ходе конфликта владелец жилища облил своего гостя бензином и поджёг, - рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области. - Пострадавший госпитализирован, врачи зафиксировали у него ожоги первой-второй степеней тяжести и оказали необходимую медицинскую помощь. Угрозы жизни потерпевшего нет.

Сейчас следователи проводят проверку. Изъята газовая горелка, назначены экспертизы.

Поджигатель задержан.

