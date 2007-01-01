В Калужской области человека облили бензином и подожгли
Конфликт между двумя мужчинами произошел вечером в субботу, 6 сентября, в одном из домов в Людиново.
Двое мужчин вместе выпивали и поссорились.
- В ходе конфликта владелец жилища облил своего гостя бензином и поджёг, - рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области. - Пострадавший госпитализирован, врачи зафиксировали у него ожоги первой-второй степеней тяжести и оказали необходимую медицинскую помощь. Угрозы жизни потерпевшего нет.
Сейчас следователи проводят проверку. Изъята газовая горелка, назначены экспертизы.
Поджигатель задержан.