На трассе М3 под Калугой произошло ДТП с пострадавшими

Вечером 5 сентября на 193-м километре автодороги М3 «Украина» случилась авария.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

Как сообщили в управлении МВД по Калужской области, примерно в 21:30 водитель 2000 года рождения за рулем автомобиля «ВАЗ-211440» не справился с управлением транспортным средством.

В результате автомобиль совершил наезд на стоявшую на обочине «Шкоду Октавию», за рулем которой находился водитель 1973 года рождения. От столкновения пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки, которые находились в «ВАЗ-211440».

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи оказала пострадавшим первую помощь и доставила их в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.