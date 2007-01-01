Афиша Обнинск
Происшествия

На трассе М3 под Калугой произошло ДТП с пострадавшими

Вечером 5 сентября на 193-м километре автодороги М3 «Украина» случилась авария.
Ольга Володина
06.09, 12:26
0 820
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Как сообщили в управлении МВД по Калужской области, примерно в 21:30 водитель 2000 года рождения за рулем автомобиля «ВАЗ-211440» не справился с управлением транспортным средством.

В результате автомобиль совершил наезд на стоявшую на обочине «Шкоду Октавию», за рулем которой находился водитель 1973 года рождения. От столкновения пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки, которые находились в «ВАЗ-211440».

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи оказала пострадавшим первую помощь и доставила их в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

