Происшествия

Подозреваемый в нападении на маму с ребенком задержан в Калуге

Калужские полицейские оперативно провели работу и задержали мужчину, который подозревается в нападении на женщину с детской коляской.
Ольга Володина
06.09, 09:52
0 509
Личность злоумышленника установили участковые, после чего его доставили в отдел полиции.

Сейчас по факту происшествия продолжаются необходимые проверки. Следователи и оперативники выясняют все обстоятельства инцидента и мотивы нападавшего.

Напомним, инцидент произошел накануне в Калуге. Неизвестный мужчина толкнул детскую коляску с ребенком на улице Георгия Амелина, из-за чего малыш получил травму.

