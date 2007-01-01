Подозреваемый в нападении на маму с ребенком задержан в Калуге
Калужские полицейские оперативно провели работу и задержали мужчину, который подозревается в нападении на женщину с детской коляской.
Личность злоумышленника установили участковые, после чего его доставили в отдел полиции.
Сейчас по факту происшествия продолжаются необходимые проверки. Следователи и оперативники выясняют все обстоятельства инцидента и мотивы нападавшего.
Напомним, инцидент произошел накануне в Калуге. Неизвестный мужчина толкнул детскую коляску с ребенком на улице Георгия Амелина, из-за чего малыш получил травму.