Главная Новости Происшествия В Калужской области разыскивают 86-летнюю жительницу
Происшествия

В Калужской области разыскивают 86-летнюю жительницу

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в субботу, 6 сентября, объявил о поисках пожилой женщины.
Ольга Володина
06.09, 09:22
0 418
86-летняя Любовь Алексеевна Стацевич, жительница деревни Приокское лесничество в городском округе Калуга, пропала 5 сентября 2025 года. С этого времени ее местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшей: рост около 165 см, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. На момент исчезновения на ней была сиреневая футболка, коричневые брюки с черными пятнами и синие резиновые тапочки.

Особенно поисковикам нужна помощь автомобилистов. Отряд обращается к водителям, которые проезжали 5 сентября по улице Секиотовская в Калуге в районе поворота на Приокское лесничество. Очень важно проверить записи с видеорегистраторов — возможно, именно эти кадры помогут найти пропавшую.

Любую информацию о местонахождении женщины сообщайте по телефонам: 8-800-700-54-52 (горячая линия «Лиза Алерт») или «112» (единый номер экстренных служб). 

