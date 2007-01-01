Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге полиция ищет мужчину толкнувшего коляску с ребенком
Происшествия

В Калуге полиция ищет мужчину толкнувшего коляску с ребенком

В микрорайоне Кошелев Калуги произошел инцидент с участием несовершеннолетнего
Ольга Володина
06.09, 08:38
0 734
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По информации регионального МВД от 5 сентября, неизвестный мужчина толкнул детскую коляску с маленьким ребенком на улице Георгия Амелина, в результате чего малыш получил травму головы.

Заявление от очевидцев происшествия было принято и зарегистрировано полицией в установленном порядке. В настоящее время участковые уполномоченные проводят проверку по данному факту, выясняя все обстоятельства случившегося.

Ключевой задачей следственных действий является установление личности правонарушителя. После завершения проверки будет принято соответствующее законное решение о дальнейших действиях в отношении виновного.

Лента настроения
10 оценили
0%
0%
0%
0%
30%
70%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNIMG9xL0VSNC9rS0pyc3lVVG93eUE9PSIsInZhbHVlIjoiNDNidGtsL2JFbENFQkFZQXFidXNRTjVqRkxGUzRZRGUxaGVGM25CUWZNY1c5c3RZd05EcWlOSjlFb1JBYzR4SXQ1RUpodW1aajFRb2svZFpaZ1o0VmE2ck9SbnllaDBVUXA5ekFBSWhWZDIvYXJRNjdIdVBKallpczJqVVUveC9oT2VhS2IvZ2tNa1daOHYvVUV1V05xRTg2UlBUbnp1VkhkZG1HRkIyMnlVdXJKbHpkZHB1a3lmT0Z2K3ZVOEM4ekwrMTc5TkM1V2xvdWZXUWJHS05PcjJiRGRCV2t2UDZzNlVXeU00b3I5S2dhNGhmNjVGaEZDcjkzRmttSWdrOHk3R0krR3g0a1NOYVp6d28zTXpnOXFRT0NrN3JRSi8zeGU3ZjNOQzgzaVFJOWM2eVpuaWJpb2hnL0hQWk1GRC9jNGFBbkV2OFZZLzEwRldyR1czbnFoVFNiNDhRdlh4TWM1aFR6S0hCbW5PK0NrM3FHMkdNWWRWYTYwR2JWQVgyZytMN29VTlZubzY5cmU4YXRLMTV3OWVJT3cwQUxOWjdOOUFpQnRHdTFBVnYxaHJQRW5hMVFyTEsrODlOUzdweiIsIm1hYyI6ImM3OWI2NzA2YjI3YmZhN2UwM2I4MmUyM2ZjOWU3YzJlZTdjYjY1MjNhYmEzZDRlZDQyOGQyYzAzZDkwNGNhMDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxBb3NqbVU5ejd0NGtRYXZvdW5GL3c9PSIsInZhbHVlIjoicTUzeGZXcHFyQ3JaMHhxN1hNSmxiOVRjWEM5OEdhMHFZMUNjdURxSXZkck4vL0lpNVBqUmZhdnpTTWhZT1hYZ1pHdXVtbThSeXVIWWczZ1ZXN1VPYllqM2Vha08yZUhsQVo3a0h3Qzg4TEx1SUxqZEVmbENtR3l0cVhSMHNtRzRLdE1xaEllU1M5VS96U3ptWXhrbktDYkRWeUM4OHRLVDFZZmxjaWsyV2oreHpVNXRmdGVlRjBWZlBmTGh4VnJGMk50T3A2bjBZaXkxQWNhQWMybGtpRHNGaFRhZ1R4aWUwSUlEcW9vVjlYeEdqckIzNk8zRmpXdFpUTm4rMGdtUHB0VGlsK1ZyT2lwbS9aMm5WbFQ5UG5iVzNDRXFEbFp2Nk1tbDNESlhrSndXRTJHWVlLVU8wYkNzaEpYMEU5QW1qbzBra0d4bnQxY3lqWFlGSHVJV1ljQWlDTmlsS2xRSTZaNDlHdHVNcXZkUTc0K1Z5ZkZzYzZmeVBtNFlmL29MSE1jemVwa3NtVXZqanBRTy9zRUNIcEQ0M0lQNlZsQzJhaUNFOE5kaTFCUzdaenVPZ0t4a2FhQUVKM0FuVFN1Tyt1OUt1U2ROMFgybmdIZUR1ZG5VVmR6aXpPWEo2bVZ1SWYyU3BlUVlRTHBTSkUyRFJ6MEptdUlKcy9zQW0zeTA2bm5PUlJuOTFoODBOVWVSbHEyc1pZQUhta2VFUUxDSFFSTVMwbGkycW5FZ01jcVl3SC9iT2lSRGs1cVJKYmFsdkxtbWZ4dHBaWDNwVHhVenhFTEQzZU5sUjkzTDBMTTBXNkg3a0pBWTlmbTNmSGIrREI4ZlJtQzdqb3BlWmtuRiIsIm1hYyI6IjA2ZDhkYzY5OTQwNWI1YmUxN2JkODcwMzE1YWM4ZmZiNjlhZjc4NzUzNjlkMTcyODhkYzY2N2JiZTk5NWQzY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+