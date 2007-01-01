В Калуге полиция ищет мужчину толкнувшего коляску с ребенком

В микрорайоне Кошелев Калуги произошел инцидент с участием несовершеннолетнего

По информации регионального МВД от 5 сентября, неизвестный мужчина толкнул детскую коляску с маленьким ребенком на улице Георгия Амелина, в результате чего малыш получил травму головы.

Заявление от очевидцев происшествия было принято и зарегистрировано полицией в установленном порядке. В настоящее время участковые уполномоченные проводят проверку по данному факту, выясняя все обстоятельства случившегося.

Ключевой задачей следственных действий является установление личности правонарушителя. После завершения проверки будет принято соответствующее законное решение о дальнейших действиях в отношении виновного.