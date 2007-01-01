Афиша Обнинск
Главная Новости Происшествия Силы ПВО сбили беспилотник над Спас-Деменским районом
Новость дня Происшествия

Силы ПВО сбили беспилотник над Спас-Деменским районом

В ночь на субботу, 6 сентября, в небе над Калужской области работали силы противовоздушной обороны.
Ольга Володина
06.09, 07:34
0 893
Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в Спас-Деменском районе был уничтожен один вражеский беспилотный летательный аппарат. Предварительная информация свидетельствует, что инцидент обошелся без человеческих жертв.

По данным региональных властей, на земле также не зафиксировано каких-либо разрушений или повреждений инфраструктуры.

Согласно сводке Министерства обороны, всего за ночь с 5 на 6 сентября силами ПВО было уничтожено 34 украинских беспилотника:

·        14 БПЛА – над акваторией Черного моря,

·        8 БПЛА – над территорией Смоленской области,

·        5 БПЛА – над территорией Брянской области,

·        по 3 БПЛА – над территориями Белгородской области и Краснодарского края.

