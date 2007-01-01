В Калужской области возбудили уголовное дело после ДТП с двумя погибшими

Как сообщалось ранее, 4 сентября на дороге М3 «Украина» в Сухиничском районе произошла авария.

По предварительной информации, около 15:00 недалеко от поворота на Сухиничи 33-летний водитель «Чери» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Датсуном». Погибли 70-летний водитель «Датсуна» и его 69-летняя пассажирка.

По факту ДТП следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщили в прокуратуре региона в пятницу, 5 сентября.