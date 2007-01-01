Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия За ночь над Калужской областью сбили 11 дронов
Новость дня Происшествия

За ночь над Калужской областью сбили 11 дронов

В ночь на 5 сентября силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников над территорией Калужской области.
Ольга Володина
05.09, 07:45
0 3180
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным Министерства обороны России, в ночь на понедельник над территорией Калужской области были обнаружены и уничтожены 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, воздушные цели были нейтрализованы над Дзержинским, Перемышльским, Ферзиковским, Боровским, Кировским, Барятинским районами, а также на окраине города Калуги. На местах происшествий работают оперативные группы. По предварительным данным, погибших и разрушений на земле нет.

Из-за угрозы воздушного нападения аэропорт «Калуга» в посёлке Грабцево был вынужден временно приостановить авиасообщение. На протяжении пяти часов выполнение взлётов и посадок рейсов было приостановлено.

Всего за прошедшую ночь силами противовоздушной обороны по всей стране было уничтожено 92 беспилотника. Помимо Калужской области, атаки были отражены над следующими регионами: 

  • 15 БПЛА — в Брянской области, 
  • 13 — в Ростовской области, 
  • 12 — в Тульской области, 
  • 9 — в Рязанской области, 
  • 8 — в Республике Крым, 
  • 7 — в Воронежской области, 
  • по 5 — в Курской и Орловской областях, 
  • по 2 — в Липецкой и Белгородской областях, 
  • 1 — в Смоленской области. 

Ещё по одному дрону уничтожено над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
9 оценили
22%
0%
0%
33%
0%
44%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBzVTU2RGh4NTlZeWdqbUU5ZmF0eGc9PSIsInZhbHVlIjoiYTNWdXFJUVJtZkhpNkZDT3ZXQitQTlpLdWlSbFZDNDRHOEZpWGwxa2FNWWZ2R0RqMitIbGZ1UUdDZXJqNU1BNDM3MzFxSldaam1RSGNiYmFmS1VuS0JnTWZoK0JlUkdrbDU1SnVldU5ub3FQbEo0QjM4SFQ5di9yVmRVV1hqMFJCbTRyWGJMN29oalFCWmtKaHE1dmFqb1EyMkxPOHNGMXFOcWN2eE1nYmc2elJ5dU1ZTkRSN0FLRjEwcnNaRklmdzJ6QVJXZzlRT0pQcnRkOGM5ek01RHdySWRrK0orU3Bodk5vQVhkdUxQRjUyaVRFTi82TkhLdjZIVEk4TlJRSDVrRGY5WEZSRTJyS3JJb2tqTHh1a3g0QXkvbGpWOGpLWmhic2tQTVo1V1VBVzh2ZEdZU2JTUk9kMyt1YVgwMk1MelQwc1JCaUVjUUFpQ3ZzSDcwVkgyRXVkL0FXVTNhU0lrUHJmOUpXME1icGRPKzNuVnhxdHZLRDZaNW1mMUpFd0EwTEc2dTI4ZCtHalZrckI3ckNwMzNvWm0wWG5kZ1VybGh3ZGV5NTZPTlBxYytSb2s3Tm4vMFVYb3p1NE9yVyIsIm1hYyI6IjdiYTM0ZmU5M2ZlMjJiYzQzMGE1MTY5ZWFiOGRiNDcwMTc5MjIyYjRlY2U0MDBiY2M1NWE0NTYzMTIzNGRlMTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImExeENjTVFaKzR3NTJTRS9nN1pEYXc9PSIsInZhbHVlIjoiVG1aYTJiN01nbmZHN2ZQZ2psMjVZaVJ5dFZqMjAvb0RyYWVlUjhNdW15aWJ4bEhhYWIwWUpMb0FEenE1QVBaVkQ5ZlZ6QzBoaVdaNTU3UFNZMWhmVDI5QlBjbnQrUlZlR2I1WUdTcFhrV0NyeWRDVkFkYW5EYmlzaEhpMTBLS1Q1V3RDRzEwWHh2Nk1HTU0vTFVVYmFXTTY0b2o0Qnd6U1NmNzVZemx6ZWRIWm1CYkNidWQ2L3UzN1BxaTVBc0xZMTRBcGhHY3puZHNML0grSnkvQWgxQVIyQXllcFZ5RlVncTNtdFBNb2p3UHRNZmpzc2dyRDZKMVU0UEhSbTlkKzZoQ252ZzRUYWFBTlFGQ2VXZEJZZDA1VUR3ZzdHZ1hZa3A2UHpNaEFtS3Y0Ri9ieENSeXRRT0ZkT1daeTJudTMwWnMwb0gwVTlkYWYzTFNpeXNBRlZPZzArK1ViVVF5MkVmWjNOM2hZbEt6aWFrRVc2NGVTOTVNZ2JCQnpPNjFKT0FlOE5HWk5uL2VvdCtKL0N0TDdOOEMwS1V2dHA2cXBTV3MwYUNwY2RBN2xodHhWTmszeGJuSkF1TGR4NHVsTkhDSkx4QVE1ME13MERlZ093citFM0hIREg1bmVkNG4yUjZEODd2bkdjNUN0K3orTW5XR0dFYmYzTkRpWHpOUU1Qc0xXZW9hOFVyY3pXSVNXYXZpSW5TMzYvQzVid3Avdkp6QXpmNFZ5S2lzUUdBK0JpZ1FlejlQRUZEUHZ3NjVHWDhqM25hRDVmVFRQT2tQLzVnRHh0QlYwakFmdFozT0hmWUl2eFBWRnljVEEzQlJNRHFCSzlOalNOcEZVWmhvQSIsIm1hYyI6Ijg5YjFiMzAxY2QzNWE3MDI4NmE4MWJjYzJmZjE5YTdkM2EzMDNlOWNlY2U3ZjEwMTY1MjkxNWFiNGNmNmQ4N2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+