За ночь над Калужской областью сбили 11 дронов

В ночь на 5 сентября силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников над территорией Калужской области.

По данным Министерства обороны России, в ночь на понедельник над территорией Калужской области были обнаружены и уничтожены 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, воздушные цели были нейтрализованы над Дзержинским, Перемышльским, Ферзиковским, Боровским, Кировским, Барятинским районами, а также на окраине города Калуги. На местах происшествий работают оперативные группы. По предварительным данным, погибших и разрушений на земле нет.

Из-за угрозы воздушного нападения аэропорт «Калуга» в посёлке Грабцево был вынужден временно приостановить авиасообщение. На протяжении пяти часов выполнение взлётов и посадок рейсов было приостановлено.

Всего за прошедшую ночь силами противовоздушной обороны по всей стране было уничтожено 92 беспилотника. Помимо Калужской области, атаки были отражены над следующими регионами:

15 БПЛА — в Брянской области,

13 — в Ростовской области,

12 — в Тульской области,

9 — в Рязанской области,

8 — в Республике Крым,

7 — в Воронежской области,

по 5 — в Курской и Орловской областях,

по 2 — в Липецкой и Белгородской областях,

1 — в Смоленской области.

Ещё по одному дрону уничтожено над акваториями Чёрного и Азовского морей.