За ночь над Калужской областью сбили 11 дронов
По данным Министерства обороны России, в ночь на понедельник над территорией Калужской области были обнаружены и уничтожены 11 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, воздушные цели были нейтрализованы над Дзержинским, Перемышльским, Ферзиковским, Боровским, Кировским, Барятинским районами, а также на окраине города Калуги. На местах происшествий работают оперативные группы. По предварительным данным, погибших и разрушений на земле нет.
Из-за угрозы воздушного нападения аэропорт «Калуга» в посёлке Грабцево был вынужден временно приостановить авиасообщение. На протяжении пяти часов выполнение взлётов и посадок рейсов было приостановлено.
Всего за прошедшую ночь силами противовоздушной обороны по всей стране было уничтожено 92 беспилотника. Помимо Калужской области, атаки были отражены над следующими регионами:
- 15 БПЛА — в Брянской области,
- 13 — в Ростовской области,
- 12 — в Тульской области,
- 9 — в Рязанской области,
- 8 — в Республике Крым,
- 7 — в Воронежской области,
- по 5 — в Курской и Орловской областях,
- по 2 — в Липецкой и Белгородской областях,
- 1 — в Смоленской области.
Ещё по одному дрону уничтожено над акваториями Чёрного и Азовского морей.