В Калужской области семья погибла в лобовом ДТП
В Калужской области семья погибла в лобовом ДТП

04.09, 17:00
Трагедия произошла днем в четверг, 4 сентября, на дороге М3 «Украина» в Сухиничском районе.

По предварительной информации, около 15:00 недалеко от поворота на Сухиничи 33-летний водитель «Чери» выехал на встречную полосу и врезался в «Датсун», сообщили в управлении МВД по Калужской области.

У «Датсуна» смяло всю переднюю часть. «Чери» вылетел в кювет и перевернулся.

Погибли 70-летний водитель «Датсуна» и его 69-летняя пассажирка.

На месте сейчас работают оперативные службы.

