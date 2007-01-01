Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области ищут диверсантов
Новость дня Происшествия

В Калужской области ищут диверсантов

Они могут находиться в районе Жиздры, Людинова и Кирова.
Ольга Володина
04.09, 13:31
1 893
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Сообщения с просьбой звонить на 112 в случае, если в лесах будут замечены подозрительные люди, начали поступать жителям юго-западных районов Калужской области 4 сентября.

Одновременно с этим, телеграм-канал Mash, сообщил о том, что в лесах в том районе идут поиски двух диверсионных групп.

Местных жителей просят проявлять бдительность и сообщать о любых подозрительных лицах в лесу, странных покупателях в магазинах или людях, пытающихся поймать попутку. Росгвардия и полиция переведены на усиленный режим работы.

Посты с просьбами сообщать о подозрительных людях начали поступать в общедомовые чаты жителей этих городов.

Напомним, сделать это можно по телефону «112».

Лента настроения
10 оценили
10%
30%
0%
10%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJLcTNQRmM1ZE5wa21RdEZnTVJkQXc9PSIsInZhbHVlIjoiRllHbEY4MFVWR3Rmdkg4STBEb1JFeTVlY0I5MWtqcWkzNFloV1ZHM3Y2TllqMzRZYmdOZG1hZlNyNVpNRE5ma1Y1WHdiOHVTS1NudjRJeWdWYm1ONCtnR3RVWE9xREEyUzRuS0lzWFErd21jWWVpM0lpUSsrczBGRCtnWDJ2UW1lNGRrUmlSSlYxMHFVVVhmV1hsc2hySGlaYVhLN1hlV3FuVG0waEg2ZWdxMjR5NTZHdytjZDBoT3hvSWdWWEN4RjBjczdHQjU2MWVEYjdPVDMyNTFuUmt0eGUwdUcrM3V1YUxnUXg5UW1NcHZVMCt0djVjSFdrdGhHT3ArTVBEekxJUWEvbWJ1OU1Qc2l6bWVzSS9lSU1nYTl3OU4reDM5ZkdOZ1lqUGgyZ3czOVAzTEJaVUxzREl2R3dHS1NSL2pWU3l1ZFQ5dDUxSHQ0ZlZ0eEJIVHg2NysraHA1dTk0SW12ZTB1ZmwzOXYrNGJ6cmZ1WmlBMHZVTU15dTU3ZHRtMjZjSjE4eEpvK2w2NzJDeDN3Qzg2eEE5V0JzbGs1dmRJUWxTOTZ3N0s4ZlI0OHhyamg3Wk53U3RiWFRSVW5INyIsIm1hYyI6ImQ3ZDA5ODMxZWRjMzJmMGE1NWUzMDNmN2FhNTVhZjEwNjU5YzZmZDRmYjdlM2M1ZDQ2ZTYwZWI3YTAzMmMxYTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJRMVRnT0w2djdHcE5zQ3B1bG95M1E9PSIsInZhbHVlIjoiM3p6UlRyWWtoMDlRRnlmSDhUL0JCSmJMaWtHUmo3Q0NZQ0dQdDdVQ2xRei9aUEtVczBKVU1hdmQyaFk2cHdFRE1UdVJOdzdSWmxFejdHWUdsRnNsaTRQbi9yVXJ6OUhGL1p5cm1GNC9SVHQ5czRqTUhnb3JLVmtwbDh5VVViQzV0SjdQZTFrbEhmS0U5N1RFR0dFUGtHcmxoTURkY3pkMmpCOXhIZnMwWHZVSDIyckExalBNMU5SVjl4cTkzQ3J0ZDlSKzk1MkV6ZmUyS2p6VDNGVFZPSFlwM3RWQ0c4TGRESkNmTmpyK3F4MTM4RGJzMW1ocG9rb1J4Zk5LRkZBWTFLL0p6YWZPclg3K2xqeW1pYXlmc3NmN3dJZVdvVFpvL3BTMmgwWTF0SzZWeFgwMTlDQ2hQaFhTb1J3blF6L2ZGN1lsdG1RejhjZnBDdSt1Nm0xTTEwOEpJTzk5UDc1cmpUa3RORC9Nb0lFVDgwKy9LV1dQY0MxRlFoWlBWRjYrSmJ3SGpKTU5NYzMwZURaNWpuT25CakR1dkp2ckNuODUwVml5RWN6Si85M3p3L2hLN3p6THFmRytPZFM3N20wbUYyT1NQbVcwUndoa3gxWFB5cGZtaGxEMUVHYkVTMUZRZCtsSmIvck9IaDN2Y3dkc2xTYkZzaXFkVFY3QnVkZTR0MDlPdHNyelpsTnZEbWgzMHRMenFVWWd5Vm9udjJzZmhyTTk5SHlNL0lvRlErWVpwdHZYVDZtMHBYUDM5N3U5ek8xWk5GekN5ekdabFZISk9yOHdhVzJCaitFbERqbWdQSzVvb0dYYzBoTFNVUkt5VmxxaWx5dTN6elBvSm90MiIsIm1hYyI6IjhjNGI1ZDM3YWZmOTNmNTUwOTcyZjg5ZGRjOGFkNzQ0OTE5MzUxZWJkNDVhYTkxNzkxOTRhZmI0ZThjMjhkYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+