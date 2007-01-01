В Калужской области ищут диверсантов

Они могут находиться в районе Жиздры, Людинова и Кирова.

Сообщения с просьбой звонить на 112 в случае, если в лесах будут замечены подозрительные люди, начали поступать жителям юго-западных районов Калужской области 4 сентября.

Одновременно с этим, телеграм-канал Mash, сообщил о том, что в лесах в том районе идут поиски двух диверсионных групп.

Местных жителей просят проявлять бдительность и сообщать о любых подозрительных лицах в лесу, странных покупателях в магазинах или людях, пытающихся поймать попутку. Росгвардия и полиция переведены на усиленный режим работы.

Посты с просьбами сообщать о подозрительных людях начали поступать в общедомовые чаты жителей этих городов.

Напомним, сделать это можно по телефону «112».