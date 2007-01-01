Массовое ДТП произошло в Калужской области

Около 8:30 утра в среду, 3 сентября, на трассе А130 в черте города Белоусово Жуковского района столкнулись грузовики «Хово», «ДАФ», «Вольво» и фургон «Форд Транзит».

По предварительным данным, 37-летний водитель «Хово» двигался по обочине, не справился с управлением и врезался в три других автомобиля.

В результате ДТП травмы получил водитель «Хово». Его госпитализировали.

Сейчас полиция проводит проверку. Движение на данном участке трассы частично перекрыто, сообщили в управлении МВД по Калужской области.