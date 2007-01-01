Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Массовое ДТП произошло в Калужской области
Происшествия

Массовое ДТП произошло в Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.09, 11:49
0 275
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Около 8:30 утра в среду, 3 сентября, на трассе А130 в черте города Белоусово Жуковского района столкнулись грузовики «Хово», «ДАФ», «Вольво» и фургон «Форд Транзит».

По предварительным данным, 37-летний водитель «Хово» двигался по обочине, не справился с управлением и врезался в три других автомобиля.

В результате ДТП травмы получил водитель «Хово». Его госпитализировали.

Сейчас полиция проводит проверку. Движение на данном участке трассы частично перекрыто, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjE2VlFLR2NSeURYMmVYZE44c0NxcGc9PSIsInZhbHVlIjoiekJMa1dkWlg0VHJQdVkrdXE3bEtMM3JXYWNRZWRwQWhJODlmSG8rczlraHZ5V1NRSUJXWS9jTkxXOVZ5YVV5UVRvTE8yb1M2ZzVKNUM0SXZ3VDFmcy84dmpFQ2JyMjVqcjRubWN6UnhjdExjaFJhaWpYaDhBelFpUlltOHJ1SzlxQ3V3bHhsaTNaREhVMHB1K3NJa3duci9sYnZCRzlsNDRsQkRRTmQ4SlRqQWxzdzBzZldYMGtlQStQNXRiYVhXNDVEMExRT0dEeVVNRitGRmU4aHBiTVlHWmdTcG1GU1ZVaE5IL2ZjM0JpbmFMMC9CNkxUYU5jOWdjejArNjFrejkxdE0yN1lxUGFGcVdQZVRNb2kyUnpGSmZiUHRFaWQ2Rm1Nc3NyalEvNFl4bitNSWxGdlNpZnVNdWI5TWVpcW9kVVdtSjNWcFhScEhjaHRHY2NIbjVnREQ4UU44WitBYVh5MzgrQW5ZY2p0TURWcmd0VTIwLzZ0K09pVW5QLzEwZTdDTGFIL2JBWms2WXVJNTQ1TnFOSVc1MVpmdVpybUFNZzljOFZLVXFHWnJIcTBPMUZ2R1pDWUdkUXpVREtvaiIsIm1hYyI6ImMzN2IzMGViYjRkYjczZjYzMDdiYTUyM2Q2OTY0OGVmYWI3NTE2YTg1MzVkZTA4MDI1MmU4OWY0MmNhYzdmMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlCKzIvYm5nOWhGTlZxVzByNE4wZnc9PSIsInZhbHVlIjoiQUYyYm9Qalp3dTdpNHNzakY3R1hZT1kreVVGQjZQSGpCSkVjL1Nkb2s4eGd6b2xreUpDZkx4ekJSd1ZlMXpic21kSVBXTC9HNUo2Wk1SMDV1U3VLK3pYT3lOWStmeTlmSGlLcjJ5Vm5rZXdFUktaTHN3cG1uUXk0dkhza0JNSGlXR1FrcExpVHVUR2ZFMEFQZTFtTitlaXdDMkcyMFN6VDZHVkJReXhOWXMxckUvVDBWTThYM2Jwc1pCd3pheU9WZ3hRRWMzd0NJOHZVSHMvYVF0N3EvT0FEdDV0OXFNKzlJZTlDRmlGbXVnWnVBVUVMd3VYRHRBM2tEcHYrRXlZN3RPV2p3Y2NHdERKVWVlSThxQWhEVlZlMjlCblJoY3FpSkgvMFJRZmh0eHJGSmgvRlBvdHMxb2hybjJPMFl5MHM0UUVnampSQ0ZkMFZScUlMcjQ1MjExeXNKaGRUMnJGNFR4dFVKSEsyeXI5WDJlWkhDaVlZekhZNVNyZk1FL0taLytvV25RaHJjQUV3K0pJLzRkM2NzVGNLM3JQNisyM2Y5Nmg1Z2lZcjhYeWI4WVFHc2VmSWszRUVjOUNCYnJMclhQeTQzMHlOd0c4R2ZHSW9Qb3Nid1hVMVRPdXEveUNLVkUwdGw0dTRsOVdOYnZoc1lzaU4xd283NEVEMitpaWhPaURNNjdLY2Zxb1VaNDhESHFlcU0vLyttcmcrOVNlRUQ4WklKUTB1WmIwOTZKQmpLSjcyTkFlazIvbXM3NWhkbThzSFhKTVVteDlDRlk3SkRZaUdVanUxWjYreHd2KytqN3hyWnlzWWhpUThYdFhhUTBMcVB6NVNNYkdqakNZcyIsIm1hYyI6IjU0NTdhMjY5MDZhYzFkN2IwODNiMGY4ZDIyNWU0MGU3YTRjYWQ0YzVhNzRjYjRlNWE3Y2FiNDIyOGI4NmUxNzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+