В Калужской области пять человек пострадали в аварии с «Газелью»

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром 2 сентября на проспекте Революции в Мещовске.

По предварительной информации, 28-летняя женщина за рулем «Мицубиси Лансер» при повороте налево не уступила дорогу «Газели».

За помощью к медикам обратились пять человек, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Пострадали водитель «Мицубиси», водитель «Газели», пассажирка «Газели», а также две девочки, ехавшие в этой машине - им восемь и шесть лет.