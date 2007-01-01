Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

В Калужской области пять человек пострадали в аварии с «Газелью»

Дмитрий Ивьев
03.09, 10:46
0 627
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром 2 сентября на проспекте Революции в Мещовске.

По предварительной информации, 28-летняя женщина за рулем «Мицубиси Лансер» при повороте налево не уступила дорогу «Газели».

За помощью к медикам обратились пять человек, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Пострадали водитель «Мицубиси», водитель «Газели», пассажирка «Газели», а также две девочки, ехавшие в этой машине - им восемь и шесть лет.

