В Калужской области сбитый беспилотник упал на частный дом

Ночью с 2 на 3 сентября дежурные средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников.

Над территорией Калужской области военные уничтожили 10 вражеских летательных аппаратов. Губернатор Владислав Шапша уточнил, что перехват осуществлялся в нескольких районах области: Барятинском, Кировском, Мосальском, Перемышльском, Юхновском и Дзержинском.

Один из сбитых беспилотников упал на частный дом в пригороде Калуги. К счастью, жильцы не пострадали, однако зданию был нанесен ущерб. Городские власти пообещали помочь собственникам с ремонтом поврежденного имущества.

По предварительной информации, в остальных районах области местные жители не пострадали. Критически важные объекты инфраструктуры также не получили повреждений. На местах работают оперативные группы.

Согласно информации от российского оборонного ведомства, всего за ночь силами ПВО было ликвидировано 105 вражеских дронов:

· 25 БПЛА – над территорией Ростовской области,

· 24 БПЛА – над территорией Брянской области,

· 20 БПЛА – над территорией Краснодарского края,

· 15 БПЛА – над акваторией Черного моря,

· 8 БПЛА – над территорией Республики Крым,

· 2 БПЛА – над акваторией Азовского моря,

· 1 БПЛА – над территорией Смоленской области.