Стало известно, что вызвало огромную пробку на Правый берег Калуги

Днем в понедельник, 1 сентября, движение по Гагаринскому мосту со стороны центра затруднено. Пробка растянулась по улицам Гагарина и Кирова почти до площади Победы.

Причиной этому стала авария. Около 14:30 на участке между мостом через Оку и поворотом на улицу Генерала Попова столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и грузовик КамАЗ. После этого легковушку отбросило на металлическое ограждение.

Травмы получил один человек.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.